Tidligere mandag fandt der voldsomme kampe sted på den græske ø Lesbos.

Her kom flygtninge og politi i alvorlige sammenstød, da 2.000 af førstnævnte demonstrerede i de græske gader.

Fra flygtningelejren Kara Tepe marcherede den store menneskemængde med budskabet om 'frihed' og bedre leveforhold i deres lejre.

Det skriver flere internationale medier, herunder Daily Mail.

De 2.000 flygtninge gik samlet mod Lesbos' hovedstad Mytilene, og undervejs udviklede det sig til optøjer med kasteskyts og tåregas i luften.

Det er ikke første gang, at Lesbos danner rammen om voldsomme scener med udgangspunkt i de mange flygtninge på øen.

I januar demonstrerede øens lokalbefolkning netop mod de overfyldte flygtningelejre.

»Vi vil have vores øer tilbage. Vi vil have vores liv tilbage,« lød nogle af slagordene fra demonstranterne dengang.

Grækenland blev sidste år igen det land, som de fleste migranter søger til for at komme ind i EU. Mange af dem er på flugt fra krig og fattigdom i Afrika, Sydasien og Syrien.

FN's flygtningeorganisation har registreret over 55.000 nyankomne fra havet og over 14.000 via landegrænsen til Tyrkiet.

Kun en lille brøkdel af migranterne får adgang til det græske fastland.

De øvrige kommer til at tilbringe måneder i lejrene, mens de venter på, at deres asylansøgninger behandles.