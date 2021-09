En ekstremt voldsom video er dukket op fra Hviderusland.

Og derfor skal vi advare om grusomme billeder.

På videoen, som kan ses i artiklen her, kan man først se det, der skal være hviderussiske KGB-agenter i en opgang.

Omkring seks-syv af dem ved en brun dør.

De forsøger at få adgang til lejligheden bag den brune dør. Men det lykkes ikke.

Frem kommer forhammeren.

Og så er seeren pludselig inde i lejligheden.

Hele seancen er ifølge en række prominente hviderussiske oppositionspolitikere på sociale medier blevet sendt på hviderussisk stats-tv.

Manden i lejligheden, som bærer en hvid T-shirt, er den 32-årige dataanalytiker Andrey Zaltser.

På stats-tv blev han kaldt for en oppositionsaktivist. Og netop oppositionsaktivister har Lukasjenko-regimet svoret at slå hårdt ned på.

Måske er det årsagen til, at det, der fulgte de indledende billeder, blev vist på tv i Hviderusland.

Her ser man personen, der skal være Andrey Zaltser, stå med et gevær i sin lejlighed. Sammen med ham er en kvinde, som flere steder bliver beskrevet som Andrey Zaltsers kæreste.

Andrey Zaltser i sin lejlighed, kort inden han mistede livet. Vis mere Andrey Zaltser i sin lejlighed, kort inden han mistede livet.

Efter et kort stykke tid lykkes det for KGB-agenterne at bryde døren ned.

Som en gruppe trænede soldater indtager de lejligheden med hævede våben.

Der opstår skyderi.

Efter mindre end et minut er videoen ovre.

Umiddelbart er den kraftigt censureret, men man ser en af de formodede KGB-agenter synke sammen. Ramt af skud.

Kort efter trækkes han fra stedet, hvor han er sunket om. En blodpøl følger ham, da hans kollegaer hjælper ham væk.

Herefter slutter videoen.

Den 32-årige Andrey Zaltser mistede også livet i aktionen. Zaltsers kæreste blev anholdt. Det ser man ikke i den udgave, som blev vist på stats-tv.

Hviderussiske KGB-agenter. En ligger såret, to andre med hævede pistoler. Vis mere Hviderussiske KGB-agenter. En ligger såret, to andre med hævede pistoler.

Endnu står det ikke klart, hvorfor KGB så sig nødsaget til at storme Andrey Zaltsers lejlighed.

Men det står klart, at det hviderussiske regime bruger aktionen aktivt ved både at vise den på statsligt tv og onsdag som reklame på YouTube i Hviderusland.

Netop de to stykker fakta kan ifølge hviderussiske oppositionsfolk være netop forklaringen.

For som Tadeusz Giczan, der er redaktør på oppositionsmediet Nexta, skriver på Twitter:

'Måske er det for at advare regimets modstandere om, at det kunne ske for enhver af dem.'

Netop mediet Nexta har været en prominent del af modstanden mod præsident Aleksander Lukasjenko. Nexta var blandt de medier, som viste de mange voldsomme billeder af anholdelser i forbindelse med sidste års præsidentvalg, som Aleksander Lukasjenko – ifølge den hviderussiske stat, som han styrer – vandt med et stort flertal af stemmerne.

Uafhængige valgobservatører har dog meldt om massive problemer med valghandlingen, hvor der åbenlyst var valgsvindel.

Efter valget udråbte oppositionspolitikeren Sviatlana Tsikhanouskaya sig selv som vinder. Men ikke længe efter blev hun tvunget til at forlade landet.

I det hele taget har Lukasjenko-regimet slået hårdt ned på dem, de anser som oppositionsaktivister.

En optælling for få dage siden foretaget af holdet bag Tsikhanouskaya siger, at der netop nu sidder mindst 675 politiske fanger i Lukasjenkos fængsler.