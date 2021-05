Beboere og ansatte måtte flygte i panik fra det højhus i Gaza By, hvor de lørdag formiddag befandt sig.

Det skete, efter bygningens ejer havde fået et opkald fra det israelske luftvåben om, at man havde en time, så ville bygningen blive bombet. Billederne godt en time efter opkaldet er helt ekstraordinære.

Det var bygningsejeren, Jawwad Mahdi, som fik opkaldet lørdag.

Hvornår opkaldet præcis fandt sted, og hvad der blev sagt, står ikke klart. Men konsekvensen gør.

Omtrent en time senere ramte en række bomber bygningen.

En bombe kan ses øverst i billedet, brøkdele af et sekund inden, den rammer Al-Jalaa-bygningen i Gaza By, hvor blandt andet nyhedsbureauet AP og tv-kanalen Al Jazeera holdt til.

Al-Jalaa-bygningen i Gaza By indhyllet i røg kort efter, den blev ramt af israelske bomber.

Al-Jalaa-bygningen i gang med at kollapse kort efter, den blev ramt af israelske bomber lørdag.

I bygningen var beboere, men også ansatte på de to internationale medier Al Jazeera og Associated Press (AP).

Da beskeden fra Jawwad Mahdi nåede videre ud i bygningen, bredte panikken sig.

AP har beskrevet, at deres medarbejdere måtte flygte fra bygningen.

APs bureauchef i Jerusalem, Joe Federman, skriver til B.T., at man ikke har mulighed for at give interviews om situationen, som det er netop nu.

I stedet henviser han til en udtalelse fra APs direktør:

»Vi er chokerede og forfærdede over, at det israelske militær kunne finde på at bombe og ødelægge den bygning, som huser APs bureau og andre nyhedsorganisationer i Gaza,« skriver præsidenten for AP, Gary Pruitt.

»De har længe kendt til beliggenheden af vores bureau og vidste, at der var journalister der. Vi modtog en advarsel om, at bygningen ville blive ramt. Vi efterspørger nu information fra den israelske regering og samarbejder med det amerikanske udenrigsministerium for at blive klogere,« raser han videre.

Al-Jalaa-bygningen (den høje i midten) kort inden, den blev bombet.

B.T. har i forbindelse med bombningen af højhuset rakt ud til en række journalister på stedet.

En af dem er Al Jazeera-journalisten Safwat Kahlout. Han undskylder for ikke at kunne give et længere interview.

»Mit hjem er blevet fuldstændigt ødelagt, så jeg undskylder for, at jeg ikke har tid lige nu til at give en længere kommentar,« siger han i en kort optagelse, som han har sendt til B.T.

Umiddelbart efter bombningen af bygningen fandt sted, stod det ikke klart, hvad den præcise årsag var.

Røg står op fra bygningen.

Men efter nyheden bredte sig til internationale medier, har det israelske militær set sig nødsaget til at komme med en forklaring.

Den er kommet i form af en længere tråd på Twitter.

Her skriver militæret blandt andet:

»Hamas har gjort beboelsesområder i Gazastriben til militære højborge. De bruger høje bygninger i Gaza til diverse militære formål såsom efterretningsindsamling, planlægning af angreb, kommando og kontrol samt kommunikation. Når Hamas bruger høje bygninger til militære formål, så bliver de legitime militære mål,« skrives der blandt andet.

An explosion is seen near a tower housing AP, Al Jazeera offices (C) during Israeli missile strikes in Gaza city, May 15, 2021. REUTERS/Ashraf Abu Amrah NO RESALES.NO ARCHIVES Foto: STRINGER Vis mere An explosion is seen near a tower housing AP, Al Jazeera offices (C) during Israeli missile strikes in Gaza city, May 15, 2021. REUTERS/Ashraf Abu Amrah NO RESALES.NO ARCHIVES Foto: STRINGER

Her forklares det også, hvordan man har ringet og skrevet beskeder til beboere i de bygninger, man har bombet de seneste dage, så folk havde tid til at evakuere.

I kommentarsporet til opslaget på Twitter er der dog ikke mange, som hverken sympatiserer med eller køber den forklaring.

Og på mere officielle kanaler er der også vrede og forundring over beslutningen om at bombe bygningen.

»Vi har kommunikeret direkte til israelerne, at det er af yderste vigtighed at sikre journalisters og uafhængige mediers sikkerhed,« skriver pressechefen i Det Hvide Hus, Jen Psaki, på vegne af præsident Joe Biden.

De seneste dage har været højspændte.

Lørdag morgen indledte Israel et luftangreb på en flygtningelejr i Gaza By. Her blev omkring 10 personer fra samme familie dræbt. Hovedparten af dem var børn.

Siden konflikten brød ud i lys lue mandag, har Israel ramt lige under 1.000 mål i Gaza, mens omkring 2.000 missiler er blevet affyret mod Israel.

I Gazastriben har 126 personer mistet livet og 950 er sårede, mens der på israelsk side er otte dræbte og 550 sårede.