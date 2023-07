Millioner af turister kommer hvert år for at se det majestætiske mausoleum, Taj Mahal.

Men lige nu er der problemer ved turistattraktionen.

For en massiv oversvømmelse forårsager kaos i det nordlige Indien. Nu er den nået til den ikoniske Taj Mahal, rapporterer CNN.

Yamuna-floden har oplevet en alarmerende stigning i niveauerne i de seneste dage efter uophørlig regn, der nu er registreret som det højeste niveau i årevis.

Billeder viser oversvømmelser fra Yamuna-floden, der står op til monumentets ydre vægge. Haven bag den berømte bygning vil blive oversvømmet og er ikke til at kende.

Floden flød over nær den indiske hovedstad New Delhi, hvilket fik myndighederne til at evakuere titusindvis af mennesker.

Områderne omkring Taj Mahal er under store mængder vand. Foto: Pawan Sharma/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Områderne omkring Taj Mahal er under store mængder vand. Foto: Pawan Sharma/AFP/Ritzau Scanpix

Monumentet, der er på UNESCOs Verdensarvsliste, er placeret på bredden af ​​Yamuna-floden i Agra i den nordindiske delstat Uttar Pradesh.

Og mens oversvømmelser i Yamuna sker regelmæssigt i monsunsæsonen, er det ret sjældent, at vandet når de ydre vægge af komplekset, hvor monumentet sidder.

The Archaeological Survey of India (ASI) sagde, at Taj Mahal for nuværende ikke er truet på grund af oversvømmelserne, men man holder et vågent øje med vandstanden.

Det er ikke usædvanligt, at området bliver ramt af oversvømmelser på denne tid af året.

Vandstanden er høj ved det mageløse monument. Foto: Adnan Abidi/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Vandstanden er høj ved det mageløse monument. Foto: Adnan Abidi/Reuters/Ritzau Scanpix

I sidste uge meddelte Indiens myndigheder, at floden havde nået sit højeste niveau nogensinde registreret.

Eksperter peger på, at oversvømmelserne sjældent når ydermurene på kulturarven, som hvert år besøges af flere millioner turister.

Ikke desto mindre mener eksperter, at klimaændringer øger hyppigheden og alvorligheden.

»Der er ingen stærkere tegn på et klimasammenbrud, siger klimaforsker ved NASA,« Peter Kalmus, til CNN og fortsætter:

Taj Mahal i silende regn. Foto: Pawan Sharma/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Taj Mahal i silende regn. Foto: Pawan Sharma/AFP/Ritzau Scanpix

»Resten af ​​denne sommer burde være et stort wakeupcall – hver sommer bliver værre end den sidste. Millioner af liv er stadig i fare,« påpeger Kalmus.

Torsdag i sidste uge rapporterede AP, at mere end 100 mennesker mistede livet i oversvømmelserne i det nordlige Indien i løbet af de sidste par uger, og flere siges at være såret.

