Den populære feriedestination Cypern har stået i flammer siden lørdag.

Historisk voldsomme flammer.

»Det er den værste skovbrand i Cyperns historie,« sagde chefen for den cypriotiske skovstyrelse, Charalambos Alexandrou, til lokalt tv.

Mindst fire personer er omkommet i branden, der mandag morgen ifølge nyhedsbureauet AFP meldes under kontrol.

Træer i brand op og ned af siderne af bjergkæden Throodos i det sydlige Cypern.

I går var både Storbritannien, Grækenland, Italien og Israel i færd med at hjælpe cyprioterne med at tackle den voldsomme brand, og der var blandt andet fly på vingerne og helikoptere i luften for at slukke flammer.

Skovbranden, der begyndte lørdag, spredte sig gennem Limassol-området på den sydlige del af øen, der er et populært sted at slikke sol og drikke piña coladaer.

Det lokale politi har ifølge BBC anholdt en 67-årig mand, mistænkt for at have antændt branden. Et vidne så ifølge politiet manden køre væk fra landsbyen Arakapas nær Limassol, samtidig med at branden begyndte.

Ferieparadiset er midt i en hedebølge og har registreret temperaturer op mod 40 grader den seneste uge.