Branden i Grækenland ved Athen er en af de største i de seneste 20 til 30 år.

Det vurderer generalløjtnant Stefanos Kolokouris, der er chef for det græske brandvæsen. Han advarer derfor om en 'omfattende økologisk katastrofe,' der også kan bidrage til jordskred og alvorlige oversvømmelser.

Under 'rejsevejledning' på det danske Udenrigsministeries hjemmeside står der: »Om sommeren er der risiko for skovbrande i det meste af Grækenland.«

Desværre, er det derfor ikke overraskende, at der lige nu er en skovband i området omkring 90 kilometer fra hovedstaden Athen. Branden brød ud onsdag tæt ved landsbyen Schinos, og ifølge tv-stationen ANT 1, begyndte den ved, at nogen brændte beplantning af i en olivenlund.

Men den brand, der lige nu hærger i Grækenland, skiller sig ud.

Først og fremmest fordi årets første store skovbrand i landet kommer tidligt på året. Men også fordi den er så voldsom, at Stefanos Kolokouris vurderer branden til at være en af de største de sidste 20 til 30 år. Det udtaler han til ANT 1.

Over 270 brandfolk er derfor sat ind, som får hjælp af 16 brandslukningsfly og af soldater fra den græske hær.

Nedenstående foto viser et fly, der smider vand i kampen mod flammerne nær landsbyen Alepochori.

Der er endnu ingen meldinger om tilskadekomne, men flere landsbyer er blevet evakueret og mange grækere har mistet sit hjem, fordi deres huse er brændt ned.

Her ses et hus i Mavrolimni-området, der ligger omkring 90 kilometer fra Athen, som er blevet offer for flammerne.

Og fordi skovbranden kommer tidligere på året, end grækerne er vant til, går det hårdt ud over dyrelivet.

Ifølge den græske dyreværnsorganisation Anima er branden brudt ud på det værst tænkelige tidspunkt, nemlig i den periode, hvor mange dyr har unger.

Det skriver organisationen på Facebook:

»Det er svært for de nyfødte at løbe eller flyve væk, som de voksne dyr kan,« skriver Anima i opslaget. Ifølge dem er der allerede fundet døde fugle, skildpadder, pindsvin, vildsvin, katte og hunde.

Det præcise omfang af ødelæggelserne, især for landmændene, vil først være kendt, når flammerne er slukket, og det bliver muligt for landmænd og biologer at komme ind i området igen.

Stefanos Kolokouris vurderer dog, at mere end halvdelen af den tætte og hidtil beskyttede fyrreskov er blevet ødelagt.

Regeringens ministre har planlagt til at besøge området på søndag for at se på ødelæggelserne sammen med de lokale myndigheder og for at diskutere en finansiel støtte. Det skriver nyhedsmediet Pledge Times.