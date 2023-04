Lyt til artiklen

Brutale voldtægter på arbejdspladsen, upassende kommentarer og chikane.

Det er, hvad to stewardesser anklager Libanons daværende premierminister, Saad Hariri, for.

Det skriver CNN.

Stewardesserne arbejdede for Saudi Oger, et byggefirma, der indtil 2017 var ejet af Hariri-familien.

Hændelserne skete angiveligt fra 2006 til 2009 om bord på et Saudi Oger-fly.

Her skulle den tidligere premierminister have udsat begge kvinder for »en atmosfære gennemsyret af upassende seksuel kontakt, tvang, chikane og krav om seksuelle tjenester.«

Blandt andet lyder det i retsdokumenterne, at han befamlede dem regelmæssigt, ligesom han tvangsvoldtog en af dem flere gange under flyvninger, mens han sammen med sine venner var påvirket af alkohol og stoffer.

»Han misbrugte sin myndighedsposition i flyselskabet til sin egen seksuelle tilfredsstillelse, mens han gentagne gange gjorde begge sagsøgere til ofre,« står det beskrevet i retsdokumenterne.

Den ene af kvinderne sagde selv op i 2009, mens den anden blev fyret.

Hariri har gentagne gange afvist beskyldningerne, som han kalder for falske og betragter som en »smædekampagne.«

»Der er ingen sandhed i disse grundløse påstande,« lyder det i en erklæring fra Hairis pressekontor, der også påpeger, at det er tredje gang kvinderne forsøger at sagsøge ham.

Hariri var Libanons premierminister fra 2009 til 2011 og igen fra 2016 til 2020.