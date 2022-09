Lyt til artiklen

Sjældent har en tale fået modstandere til at rase så voldsomt.

»Joe Biden er Hitler«, 'NaziJoe', 'Kun splittelse, ingen løsninger', 'Har Joe Biden lige erklæret krig mod det røde USA?'.

Natten til fredag gav Joe Biden en yderst omtalt og nu omdiskuteret tale fra demokratiets fødeby i USA, Philadelphia.

Talen var et direkte angreb på Donald Trump og den 'Make America Great Again'-bevægelse, som den tidligere præsident oprindeligt vandt en tur i Det Hvide Hus med.

Siden har MAGA-bevægelsen nærmest fået sit eget liv.

Den har fået millioner af følgere på den yderste amerikanske højrefløj. Og i den amerikanske kongres udgør MAGA-bevægelsen en ikke ubetydelig og meget højtråbende andel af det Republikanske Parti.

Og nogle af dem har set Joe Bidens tale i Philadelphia som en krigserklæring.

Det var dog på ingen måde tilfældigt, at Biden sagde, som han gjorde i talen.

Han og mange amerikanere er nervøse over det, de har set fra MAGA-bevægelsen. Ikke mindst angrebet på Kongressen 6. januar 2021.

Og det hele er blusset gevaldigt op på den yderste amerikanske højrefløj, efter FBIs ransagning af Trumps hjem i Florida i august.

»Bidens tale skal ses i lyset af, at han oprigtigt er bekymret for den udvikling,« siger Anders Agner, chefredaktør på Kongressen.com, til B.T.

»Talen skal dog også ses som et forsøg på at mobilisere vælgere. Der er kun to måneder til midtvejsvalget. Biden skal overbevise sine vælgere om, at demokratiet er under pres, og de skal op fra sofaen og stemme til valget,« siger Anders Agner.

Han har også lagt mærke til, at en lang række MAGA-republikanere har reageret ekstremt voldsomt.

Blandt andet har Trump-støtten Marjorie Taylor Greene sammenlignet Joe Biden med Hitler.

Det har hun gjort ved at skrive det direkte 'Joe Biden er Hitler' og brugt hashtagget 'NaziJoe' samt lagt en redigeret video op, hvor man kan se Joe Biden med et Hitler-overskæg.

»De er vrede. Men det er ikke overraskende,« siger Anders Agner.

»De står på hver deres planet. Joe Biden og MAGA-folkene kan ikke blive enige om noget som helst. Måske kun farven på det amerikanske flag. Og spurgte man dem nærmere ind til det, skulle de nok også kunne blive uenige om det,« siger Anders Agner.