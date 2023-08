Skovbrandene i Canada slår alle rekorder.

De har nu udledt ikke mindre end 290 millioner ton CO 2 til atmosfæren.

Det skriver Reuters.

Tallet stammer fra EU´s Copernicus Atmospheric Monitoring Service.

Skovbrandene i Canada slår alle rekorder. Også hvad angår areal og udledning af CO 2. Foto: Jesse Winter/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Skovbrandene i Canada slår alle rekorder. Også hvad angår areal og udledning af CO 2. Foto: Jesse Winter/Reuters/Ritzau Scanpix

Det er en fordobling af den tidligere årsrekord på 130 millioner ton fra 2014.

Der er som bekendt et godt stykke tilbage af året, og brandene er stadig langt fra slukkede.

Udledningen af CO₂ fra brandene tegner sig for over 25 procent af den hidtidige udledning på verdensplan i år.

Det kan få yderligere konsekvenser for den globale opvarmning.

Også arealmæssigt er skovbrandene de værste nogensinde.

Der er nu nedbrændt mere skov end i 2016, 2019, 2020 og 2021 tilsammen i Canada.

Mere end 13 millioner hektar er gået op i røg.

Det skriver DR.

Det svarer til at hele Danmarks areal ville udbrænde. Tre gange.

Til DR siger Adrian Lema, der er chef for nationalt center for klimaforskning ved DMI:

»Det, som klimaforandringerne gør, er, at det skaber mere varme og hedebølger, som vi har set på kloden i år. Det skaber generelt en tørke, og det får brandene til at starte lettere, og så bliver de sværere at slukke, fordi der er så meget brandbart materiale.«

Mindst fire mennesker har indtil videre mistet livet i brandene.

Knap en tredjedel af alle skovbrande i Canada befinder sig delstaten British Columbia, og omkring 613 ud af 990 brande anses for at være ude af kontrol.

Der er registreret knap 5000 brande i alt indtil videre i år.

Flere end 150.000 mennesker er blevet evakueret.