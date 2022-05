Ukraines forsvarsministerium har delt en video, der viser et bombeangreb.

Forsvarsministeriet påstår, at det er et russisk angreb mod det ukrainske militær i den østlige del af landet.

'Sådan ser den største og mest forfærdelige krig i et 21. århundrede ud,' skriver det ukrainske forsvarsministerium til videoen på Twitter.

Sprængningerne rammer mål nær Novomykhailivka i Donetsk-regionen – ifølge det ukrainske forsvarsministerium.

russian TOS-1A shelling Ukrainian positions near Novomykhailivka, Donetsk region. This is what the the largest and most horrific war of the 21st century looks like. Ukraine is ready to strike back. To do this, we need NATO-style MLRS. Immediately. pic.twitter.com/XwdBfAfEq8 — Defence of Ukraine (@DefenceU) May 26, 2022

Ministeriet tilføjer, at Ukraine er klar til at slå tilbage, men at de har brug for hjælp.

'For at vi kan slå tilbage, har vi brug for MLRS. Med det samme.'

MLRS, der står for Multiple Launch Rocket System, er et raketsystem, som flere NATO-lande råder over.

Og ifølge flere embedsmænd i Ukraine, så har man gevaldigt brug for hjælpen i netop denne del af landet.

Ukrainske embedsmænd erkender, at Rusland i øjeblikket har fået 'overhånden' i de kampe, der foregår i landets østlige område Donbas.

Flere ukrainske styrker har derfor trukket sig tilbage fra nogle af deres positioner for at finde mere forstærkede positioner at kæmpe fra.

»Rusland har fordelen, men vi gør alt, hvad vi kan,« siger general Oleksiy Gromov i en briefing om situationen torsdag ifølge The Guardian.