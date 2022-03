Ukrainske myndigheder hævder at have lavet et succesfuldt bagholdsangreb på en russiske konvoj af kampvogne.

Der er tale om en større konvoj på over 20 kampvogne og panserede køretøjer, som er blevet lokket i et bagholdsangreb og bliver bombarderet af ukrainsk militær.

Det fremgår af en video, som Ukraines forsvar har delt. Videoen er skudt med en drone og er blevet sammenklippet og verificeret af Reuters, The Guardian og CNN.

Du kan se videoen i toppen af artiklen. Vi advarer mod stærke billeder.

Ifølge det undersøgende medie Bellingcat, så mener man, at bagholdsangrebet skulle være geolokaliseret til et let beboet område på E95-vejen omkring 35 kilometer fra centrum af Kyiv lidt uden byen Brovary, som er nordøst for Kyiv

I videoen kan man se de mange tanks være samlet midt på en vej, hvor russiske soldater løb rundt imellem kampvognene, mens granater, håndbårne raketter, artilleri og eksplosioner flyver om ørerne på dem.

Flere militæreksperter har i udenlandske medier beskrevet videoen som troværdig, og har sagt, at den viste en overraskende taktik fra de russiske styrkers side ved at have mere end 20 kampvogne og andre pansrede køretøjer på en hovedvej ret tæt på hovedstaden.

Ben Barry, en tidligere kampvognskommandant i den britiske hær og specialist i landkrigsførelse hos tænketanken IISS, sagde til The Guardian, at han så flere scenarier for, hvad de laver der:

»Enten troede de, at de er på vej gennem et sikkert område, eller også var de ikke veltrænede, eller også bevæger de sig hurtigt efter at have fået en anden ordre,« sagde han og fortsatte:

»Kampvogne, der bevæger sig gennem et bebygget område, bør normalt have tæt infanteristøtte for at forhindre baghold fra siden af ​​vejen.«

Efter at have set optagelserne sagde han, at han troede, at den russiske konvoj sandsynligvis var blevet beskudt med artilleri- eller mortérild ud fra eksplosionernes størrelse.

Ukrainske soldater hævder, at 30 russiske soldater har mistet livet under angrebet.