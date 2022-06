Lyt til artiklen

Ved højlys dag blev en kvinde skubbet ud på togskinnerne i Bronx.

Det viser optagelser fra videoovervågning på metrostationen, som politiet i New York har delt på Twitter.

Videoen kan du se i toppen af artiklen. Vi advarer om voldsomme billeder.

Derfor leder politiet i skrivende stund efter den mand, der greb og skubbede kvinden.

Her kan det ses, hvordan kvinden er på vej ned på togskinnerne. Foto: @NYPDTIPS VIA TWITTER

På Twitter opfordrer de derfor potentielle vidner til at henvende sig.

Overfaldet skete i weekenden, nærmere bestemt 6. juni omkring klokken 16.40 lokal tid på metrostationen Westchester Ave/Jackson Ace i Bronx.

I videoen ses det hvordan manden, der bærer en rød rygsæk, tager fat om kvinden og slynger hende ud på skinnerne.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har lokale medier rapporteret, at vidner hjælp kvinden op fra skinnerne før et tog ankom.

De skriver ydermere, at hun fik et brækket kraveben og et sår. Efterfølgende blev bragt til hospitalet, hvor hun hendes tilstand ifølge en talsmand fra politiet var stabil.