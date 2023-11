Det startede med et uskyldigt selfie og endte med et overfald med ølflaske.

Lederen af ​​det højreekstremistiske populistisk parti 'Forum for Demokrati' i Holland, Thierry Baudet, blev mandag aften overfaldet.

Bevæbnet med en ølglasflaske gik overfaldsmanden til angreb efter et selfie med partilederen.

En video på sociale medier viser angiveligt Baudet i en bar, da hans angriber kastede sig mod ham.

Baudet blev hurtigt ført væk af sikkerhedsvagter og angriberen overmandet.

Efterfølgende er Baudet blevet bragt til et hospital i den nordlige by Groningen, sagde partiet i en besked på det sociale medie, X.

Lægelige undersøgelser viser, at han blev ramt ved siden af ​​øjet med en ølflaske. Det sagde partiet, der samtidig forklarer, at en sikkerhedsvagt også blev såret.

Polititalsmand Thijs de Jong sagde, at en person blev anholdt på mistanke om involvering i angrebet. Han sagde, at motivet var fortsat under efterforskning.

Baudets parti sagde yderligere på X, at en begivenhed, der var planlagt til senere mandag i en anden by, var blevet aflyst 'i forbindelse med hans sikkerhed og helbred.'

Baudet stiller op for at beholde sin plads i parlamentet.

Det er ikke første gang, at Baudet har fået knubs.

I sidste måned blev Baudet slået i hovedet med en paraply ved et arrangement i den belgiske by Gent.

Den afgående premierminister Mark Rutte sagde i en besked på X, at det var 'totalt uacceptabelt, at Thierry Baudet er blevet angrebet igen.'

'Jeg sagde det før, og jeg gentager det nu meget bestemt: Rør ikke ved politikere.'