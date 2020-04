En hvid politimand, der yderst hårdhændet overmander og slår en mindreårig afroamerikansk teenager, som tilsyneladende ligger forsvarsløs på jorden.

Det er, hvad man kan se i en video, der i øjeblikket florerer i hastig fart på de sociale medier. Videoen er i skrivende stund blevet set knap syv millioner gange siden tirsdag.

Ifølge CNN er videoen optaget i byen Rancho Cordova i Californien, hvor den pågældende betjent fra videoen angiveligt patruljerede efter flere klager omhandlende salg af tobak, alkohol og stoffer til mindreårige.

Ifølge en officiel udtalelse fra Rancho Cordova Police Department og Sacramento County Sheriff's Office overværede betjenten, hvad der lignede en udveksling af førnævnte mellem en voksen og den pågældende teenager fra videoen.

Betjentens forklaring lyder, at den voksne slap væk fra stedet, men at han nåede at få stoppet teenageren - en 14-årige dreng - inden han kunne flygte.

Ifølge betjenten var den 14-årige ikke 'samarbejdsvillig', og han nægtede at videregive sine informationer.

Drengen blev angiveligt derefter fysisk, hvilket medførte, at betjenten mistede kontrollen over sine håndjern, hvorefter han så sig nødsaget til at smide teenageren på jorden for at tilbageholde ham.

På det omkring 15 sekunder lang klip ser det dog ikke ud til, at den spinkle teenager er speciel modstandsdygtig.

Screenshot fra videoen, der i øjeblikket skaber ny debat om politivold i USA.

Han ligger umiddelbart forsvarsløs på jorden, da betjenten smider sig over ham, river ham rundt i nakken og slår ham gentagende gange, mens man kan høre en mandlig stemme råbe 'stop, stop, stop'.

Det er angiveligt familiemedlemmer til teenageren, der oprindeligt valgte at dele den på sociale medier. Videoen viser dog ikke, hvad der er sket forud for klippet.

En ung kvinde på Twitter har skrevet, at teenageren på videoen er hendes lillebror. Hun hævder, at lillebroderen aldrig har haft problemer med lovens lange arm før hændelsen.

'Han var så bange, og det gjorde så ondt på ham', skriver hun på det sociale medie.

Kevin Michelsen fra Sacramento County Deputy Sheriffs' Association udtaler over for CNN, at betjenten ikke kendte til drengens alder på daværende tidspunkt og påpeger, at folk ikke skal drage konklusioner, før de ved, hvad der er sket.

»Han vidste ikke, at personen var mindreårig. Hvis personen havde lyttet til betjentens ordrer, ville vi slet ikke have den her snak lige nu,« siger han til det amerikanske medie og fortsætter:

»Vi ser under et minut af en episode, der måske varede ti minutter. Vi ved ikke, hvad der ledte op til det øjeblik.«

'Kvalmende'

Videoen har selvsagt allerede nu skabt voldsom røre i USA, hvor der tidligere har været kraftig kritik og sågar større demonstrationer mod politivold.

Blandt andet har den tidligere præsidentkandidat Julián Castro delt videoen på på Twitter, hvor han beskriver den som 'kvalmende'.

'Denne video af en Rancho Cordova-betjent, som banker en 14-årig, er kvalmende, og den kræver øjeblikkelig handling,' skriver politikeren, der 2014-2017 fungerede som bolig- og byudviklingsminister i Barack Obamas regering.

'Hvor mange af disse videoer skal vi se, før vi gør noget ved politivolden i det her land?,' fortsætter han.

Tusindvis af Twitter-brugere har kommenteret den oprindelige video, der i skrivende stund er blevet delt mere end 23.000 gange, og her sviner langt størstedelen betjenten til og forlanger ham fyret.

Politikredsen har selv delt en officiel udtalelse på deres hjemmeside, hvor de skriver, at teenagedrengen påstod at være 18 år gammel, og at betjenten fandt, at han var i besiddelse af tobak.

De skriver endvidere, at drengen fik en bøde, hvorefter han blev løsladt i sine værgers varetægt.

'Sheriff-kontoret og politiet undersøger nu betjentens brug af magt for at få en komplet forståelse af begivenhederne, der fandt sted i forbindelse med denne hændelse,' står der i udtalelsen, som fortsætter:



'Den slags situationer er svære for alle - både for den unge mand, der modarbejdede anholdelse, og for betjenten, der meget hellere ville have haft, at han samarbejdede.'