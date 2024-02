Sort røg bølger op fra stedet, mens flammer er i gang med at opsluge flyet.

Det fly, der kort forinden er nødlandet på en motorvej og kollideret med en massiv mur.

De første videoklip af den voldsomme og tragiske hændelse, som fredag udspillede sig i den amerikanske delstat Florida, er nu blevet offentliggjort.

Der kan man se, hvordan det lille privatfly – et Bombardier Challenger 600 – ligger på en befærdet motorvej, mens røg og flammer vælter op fra stedet.

Omkring holder flere stillestående biler, mens folk ses løbe frem og tilbage fra stedet i panik.

På et af klippene (som kan ses øverst i artiklen) ses en helikopter også hænge i luften over stedet.

Flyet – der havde fem personer ombord – var lettet fra en lufthavn ved Ohio State University i Columbus omkring klokken 13 lokal tid og skulle efter planen lande i Naples omkring tidspunktet for styrtet, fortæller Robin King, som er talsmand for Naples Airport Authority, til nyhedsbureauet AP.

Flyets pilot havde kontaktet kontroltårnet og anmodet om en nødlanding, da han sagde, at han havde mistet begge flyets motorer.

Piloten skal derefter have fået tilladelse til at foretage en nødlanding på en landingsbane i lufthavnen, men flyet nåede aldrig derhen.

I stedet endte kontroltårnet med at miste kontakten til flyet, og kort efter kunne de ansatte i lufthavnen se sort røg vælte op fra motorvejen blot nogle kilometer derfra.

En af dem, der overværede ulykken, var Brianna Walker, som kom kørende på motorvejen, da det hele skete.

Til AP fortæller hun, at hun så flyets vinge snitte bilen foran sig og smadre ind i muren, der omkranser motorvejsstrækningen.

»Det var få sekunder, der skilte os fra bilen foran os. Vingen pulveriserede denne her bil,« forklarer hun.

Ifølge Brianna Walker fik hun og hendes ven øje på flyet, kort før det ramte motorvejen, så de kunne nå at holde ind til siden.

»Flyet var få centimeter fra vores hoveder,« siger hun.

Flyet endte ifølge vidnet med at skride hen over asfalten, før der pludselig brød flammer frem fra dets skrog og et højt brag lød.

»Det føles uvirkeligt, som en film,« siger Brianna Walker.

To personer har mistet livet i forbindelse med ulykken. Der er ikke meldt noget ud om tilstanden på de tre andre, der befandt sig i flyet.

Sagen er under efterforskning af de amerikanske luftfartsmyndigheder.