Orkanen Dorian har forårsaget ekstreme skader og voldsomt kaos på Bahamas, siden den gik i land i den caribiske øgruppe natten til mandag.

Også Bahamas Lufthavn er blevet ramt. Lige nu viser vilde billeder, hvordan lufthavnen står under vand som følge af orkanen.

En video, som er filmet af Imram Lewis, medlem af Bahamas' parlament, viser, hvordan bølger slår mod en af lufthavnens terminalbygninger.

Voldsomme bølger og gråt hav dækker hele frontområdet af Bahamas' Lufthavn. Videoen er tilsyneladende filmet inde fra terminalen. Det skriver Insider.

Hurricane Update: Iram Lewis,

Member of Parliament,

Central Grand Bahama sent me this video of Freeport International Airport: FPO pic.twitter.com/oDPIJXBnP9 — Dem House Leader (@kionnemcghee) September 2, 2019

Siden orkanen Dorian natten til mandag ramte den nordlige del af Bahamas, der ligger ud for Florida, har bølger slået ind over øgruppen.

Beboere melder om syv meter høje bølger. Bølgerne har været så høje, at myndighederne har bedt borgere om at anskaffe sig redskaber, der kan flyde, så de, om nødvendigt, kan flyde, hvis vandet skulle nå dem.

Dette velvidende, at mange har søgt ly helt oppe på deres lofter, men myndighederne har altså ment, at vandet nemt ville kunne nå så højt.

Bahamas' premierminister har i forbindelse med orkanen udtalt, at øgruppen er 'midt i en historisk krise'.