En overvågningsvideo på 120 sekunder har skabt enorm vrede i Storbritannien, efter en naboværnsgruppe fredag delte den.

På videoen ser man tre kvinder komme gående ned ad Rostrevor Avenue i Stamford Hill torsdag eftermiddag.

Den ene lidt foran de to andre, som nærmede sig bagfra.

På et tidspunkt ser en af de to kvinder ud til at slå den forreste – som er blevet identificeret som en kvinde på 20 år.

Det fik kvinden til at forsøge at komme væk fra to ved at krydse gaden, men de fulgte efter hende.

De indhentede kvinden og skubbede hende op på en bils motorhjelm, hvor de gentagne gange slog hende.

Offeret endte derefter på fortovet, hvor hun blev sparket og slået.

På et tidspunkt ses en af de to overfaldspersoner knæle ved siden af kvinden for at tildele hende flere slag.

Overfaldet stoppede, da en gruppe andre kom forbi, og en af dem satte sig ved den unge kvinde på jorden.

De to gerningspersoner forlod derefter stedet. Med sig havde de den 20-åriges taske.

Overfaldet har i sig selv vakt forargelse, men vreden er blevet større af, at det er kommet frem, at det 20-årige offer var jødisk. Det skriver Sky News og The Guardian.

Video footage of a young Jewish woman being violently assaulted and robbed in Haringey yesterday has been widely shared this evening.



This was a shocking incident and we are supporting the victim who is understandably distressed.



We are not sharing the video in full, but we pic.twitter.com/zwNE37g7YM — Metropolitan Police (@metpoliceuk) December 8, 2023

Noget, som politiet også efterfølgende har bekræftet.

Det var naboværnsgruppen Shomrim, der fredag først delte en video af det voldsomme overfald på det sociale medie X – og siden begyndte den at blive delt og delt og delt.

I en udtalelse oplyste Metropolitan Police fredag eftermiddag, at man appellerede til, at vidner i sagen meldte sig.

»Dette var en chokerende hændelse og en skræmmende oplevelse for offeret, som var heldig ikke at blive mere alvorligt såret,« sagde kriminalinspektør Mike Herrick og henviste til, at den 20-årige kvinde pådrog sig blå mærker, men ikke behøvede at komme på hospitalet.

»Vi ved, at optagelser af hændelsen er blevet delt meget på de sociale medier, og vi forstår, at der vil være bekymringer om motivationen bag angrebet,« tilføjede han:

»Vi vil selvfølgelig holde et åbent sind omkring motivet og fortsætte med at arbejde tæt sammen med lokalsamfundet for at dæmpe enhver frygt.«

Knap to timer senere – fredag aften – bekræftede Metropolitan Police i et opslag på X, at der var tale om 'et voldsomt overfald' på en ung jødisk kvinde.

»Betjentene tager enhver mistanke om hadforbrydelser utroligt alvorligt, og vores efterforskning vil omfatte en grundig vurdering af motivet for angrebet,« lød det i opslaget.

Sagen efterforskes fortsat. To de mistænkte kvinder er endnu ikke anholdt.