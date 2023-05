Voldsomme mængder af regn i Norditalien har kostet ni mennesker livet, adskillige er meldt savnet, og flere tusinde er blevet evakueret.

Og specielt Emilia Romagna-regionen har været hårdt ramt af de store regnmængder, der har resulteret i store oversvømmelser og jordskred.

Så hårdt, at den italienske kystvagt i helikopter måtte evakuere et ældre ægtepar, der var fanget på deres tag.

Nogle områder har fået halvdelen af deres gennemsnitlige nedbør på bare 36 timer.

Borgmesteren i Romagna-regionen sagde onsdag til BBC, at »det formentlig har været den værste nat i Romagnas historie«, samtidig med, at de måtte aflyse F1 Grand Prix, der skulle have været afholdt.

Over de kommende dage må italienerne dog forberede sig på mere regn og flere oversvømmelser.