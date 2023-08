Rocky Mountain er et populært besøgsmål for vandrere og klatrere.

Men den imponerende natur kan også være dødsensfarlig. Det beviste den i weekenden.

Lørdag eftermiddag var en kun 21-årig kvinde på vej ned ad Den Flyvende Hollænder-kløften i Rocky Mountain Nationalpark i USA.

Kvinden faldt fra en højde af 300 feet – 91 meter – og døde. Det skriver nationalparken i en pressemeddelelse.

Samme sted og fra samme højde, men i en separat ulykke, faldt en 25-årig mand. Han overlevede utroligt nok faldet, men har fået kritiske skader, lyder det.

Det var besøgende i parken, som så faldet, der straks kontaktede parkvagterne. Der blev med det samme ydet førstehjælp til manden, som på grund af sine voldsomme skader måtte fragtes på hospitalet med en helikopter fra Nationalgarden.

Alt i alt deltog 31 personer i redningsaktionen.

Sværere har det været at bjærge den 21-årige kvindes lig. Lørdag og søndag var det ikke muligt grundet vejrforhold, så derfor skete det først mandag. Kvindens identitet vil først blive offentliggjort, når hendes pårørende har identificeret hende. Nationalparken oplyser videre, at der som standardprocedure er åbnet en efterforskning af sagen.

Sent fredag eftermiddag var den også gal. Her faldt en 64-årig mand og modtog nødhjælp fra en besøgende i parken, indtil parkvagterne kom frem og tog over.

Her skulle der nok en gang tages helikopter i brug for at transportere manden til hospitalet.