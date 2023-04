Lyt til artiklen

En kort politijagt i den amerikanske by Woodland endte tragisk, da en person mistede livet og omkring et dusin andre kom til skade.

Sagen er siden kun blevet mere skræmmende, da politiet kunne konstatere, hvem der havde siddet bag rattet i den bil, der forårsagede den voldsomme ulykke.

Der var nemlig tale om en blot 13-årig dreng, der kørte i en stjålet bil.

Det oplyser Woodland Police Department på Twitter.

Den usædvanlige sag begyndte ifølge CBS News lørdag eftermiddag, da en patrulje fik øje på en bil, der kørte 'uregelmæssigt' på College Street i byen, der ligger i delstaten Californien.

Betjentene satte derfor efter bilen og forsøgte at få den til at trække ind til siden og standse – men bilisten nægtede tilsyneladende og forsøgte i stedet at slippe væk.

Det førte til en kort politijagt, som endte, da bilisten mistede kontrollen og kørte ind i to andre køretøjer i et kryds.

De to køretøjer endte med at bryde i brand, oplyser politiet til CBS News.

En person – en kvinde – mistede livet på stedet.

Ti andre personer, herunder tre børn, blev kørt til hospitalet for at blive behandlet for deres skader.

»Omfanget af deres skader er ved at blive vurderet,« lyder det fra Woodland Police Department.

I et opfølgende tweet, som politiet har udsendt natten til søndag dansk tid, er der kommet flere detaljer om, hvem der førte bilen, der forårsagede ulykken:

»Efterforskere har fastslået, at føreren af køretøjet, som betjenten fulgte efter, er en 13-årig dreng, der kørte i en stjålet bil,« lyder det.

Myndighederne er nu ved at undersøge og klarlægge den præcise årsag til ulykken.

»Vi vil offentliggøre mere information, når den bliver tilgængelig,« lød det fra politiet klokken 04.17 dansk tid.

Den 13-årige dreng er et af de tre børn, der kom til skade i forbindelse med ulykken.

Han var ifølge NBC News den eneste person, der var til stede i bilen, da den forulykkede.