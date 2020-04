Den tropiske cyklon Harold har krævet mindst 27 liv i Vanuatu, mens skadevurderinger er i gang på andre øer.

Tonga har erklæret krisetilstand, efter at en voldsom tropisk cyklon er trukket ind over øriget i Stillehavet onsdag aften lokal tid.

Den tropiske cyklon har allerede efterladt store spor af ødelæggelse i Salomonøerne og Vanuatu.

Senest ramte den tropiske cyklon Fiji onsdag, hvor den tog af i styrke på stormskalaen fra kategori fem til fire.

Den tropiske cyklon, der har fået navnet Harold, har dog igen udviklet sig til en kategori fem, der er den alvorligste kategori på skalaen Saffir-Simpson.

Den tropiske cyklon forventes at trække fra Tonga ud på det åbne hav senere torsdag.

Meteorolog ved den newzealandske vejrtjeneste WeatherWatch Philip Duncan siger dog, at det ikke er sikkert, den trækker mod havet.

- Det er næsten uhørt, at en tropisk cyklon syd for ækvator først svækkes for derefter pludselig at vende tilbage til en kategori fem, siger han.

Tonga advarer indbyggerne om destruktive vinde og massive havbølger.

Politiet i Tonga siger tidligt torsdag, at strømmen er blevet afbrudt i dele af landet, mens kraftig vind og regn buldrer løs.

Harold har krævet mindst 27 liv i Salomonøerne i sidste uge, og tirsdag trak den fra Vanuatu, hvor den hærgede meget af landets næststørste by, Luganville.

Nødhjælpsorganisationen Røde Kors' generalsekretær i Vanuatu, Jacqueline de Gaillande, sagde onsdag, at omfanget af ødelæggelserne stadig var ukendte.

Røde Kors melder, at skadevurderinger stadig er i gang i Fiji og Vanuatu, hvor kommunikationen til de fjerntliggende øer er blevet afskåret i flere dage.

Det er langt fra første gang, at øer i Stillehavet bliver ramt af voldsomme cykloner. En massiv international bistandsindsats blev lanceret i 2015, efter en storm i kategori fem lagde hele Vanuatus hovedstad, Port Vila, ned.

