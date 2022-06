Lyt til artiklen

Der er sket en alvorlig togulykke i det sydlige Tyskland.

Det rapporterer flere tyske medier herunder Bild.

Flere personer siges at være såret, efter at et regionaltog afsporede nær Garmisch-Partenkirchen i Tyskland.

Derudover forlyder det, at mindst tre personer har mistet livet.

Police say a train has derailed in southern #Germany and a number of people have been injured. The train derailed in the #Burgrain area, near the Alpine resort town of Garmisch-Partenkirchen. pic.twitter.com/FN05fwAU7i — Newsistaan (@newsistaan) June 3, 2022

Meldingen lyder på, at flere af togvognene menes at være væltet, og er nu på siden, rapporterer den tyske avis Focus.

Ifølge Bild foregår der en større aktion med både politi og brandvæsen i Burgrain.

Tre redningshelikoptere fra Østrig bruges også i aktionen.

Garmisch-Partenkirchen ligger syd for München nær grænsen til Østrig.

Toget var på vej nordpå mod Oberau, da ulykken skete omkring klokken 12.20.