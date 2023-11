En voldsom storm skyller i disse timer ind over de britiske øer.

Ciaran, som den hedder, har efterladt mere end 20.000 hjem og forretninger uden strøm, skabt trafikalt kaos på grund af aflysninger, fået evakueret en feriepark og lukket skoler.

Myndighederne har advaret om farerne mod stormen, men det er tilsyneladende ikke alle, der har lyttet eller forstået, at der er store naturkræfter på spil.

På TikTok har en bruger delt en video af fra molen i Whitby, der ligger ved Englands nordøstlige kyst. Den viser, hvad der ifølge en lokal fotograf angiveligt et en japansk turist, som på trods af store bølger, vælger at gå derud for at tage et billede.

@coffeemad74 the stupidity of some people baffles me. #respectnature #stupidpeople @Jess donnelly original sound - itsonlyme

Det skulle hun dog hurtigt komme til at fortryde, for på vejen tilbage skyller en bølge ind over molen og fjerner benene under hende.

Heldigvis kommer hun op igen kun få meter før et flere meter dybt fald ned.

Dommen fra personen, der filmer videoen er klar:

»Idiot,« bliver der sagt.

Videoer som denne, samt andre eksempler på folk, der er gået ud på molen for at få et billede, får nu kystvagten til at reagere.

»Vores råd er, at hvis der er varsel om stormvejr, og du ikke har brug for at rejse, så bliv hjemme. Det er ikke værd at risikere sit liv for et billede eller en selfie, og det er heller ikke værd at risikere vores frivilliges liv, som potentielt ville være nødt til at tage ud og redde dig op af vandet,« siger Steve Hart, senior operationel officer ved kystvagten, til Daily Mail.

Ciaran har også bredt sig til Frankrig. Her var 1,2 millioner husstande torsdag morgen uden strøm, og en lastbilchauffør har mistet livet, efter et træ faldt ned over hans lastbil.