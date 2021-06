Ruslands hovedstad Moskva og den russiske værtsby ved EM i fodbold Sankt Petersborg er netop nu ramt af en voldsom smittestigning med covid-19.

Mens Sverige og Polen onsdag aften dystede på fodboldbanen på Sankt Petersborgs store stadion Gazprom Arena, hvor flere end 14.000 tilskuere var på plads, måtte 93 af byens indbyggere samme dag bukke under for coronavirus og afgik ved døden.

Det er en markant stigning i forhold til tidligere perioder under pandemien.

Også i Moskva bliver der i disse dage registreret en eksplosiv stigning i antallet af både smittetilfælde og dødsfald.

Her blev der onsdag således slået en kedelig rekord for hovedstaden, idet 88 døde med coronavirus.

»To dage i træk har vi haft rekordhøje dødsrater. Og alderen på de smittede er også usædvanlig. 77 procent er i den arbejdsduelige alder. Det er den højeste rate under hele pandemien,« siger Moskvas borgmester Sergej Sobjanin til nyhedsbureauet Reuters.

De seneste par døgn er der registreret cirka 20.000 nysmittede borgere i Rusland. Til sammenligning med for blot en måned siden er det en stigning på to en halv gang, idet der i hele landet da blev registreret 8.000 personer med covid-19 på et døgn.

På grund af den kraftige smittestigning i Ruslands to største byer har myndighederne travlt med særligt i Moskva at desinficere offentlige arealer som blandt andet togstationerne rundt om i byen.

Det er først og fremmest Delta-varianten af covid-19, der netop nu er i kraftig fremmarch i Rusland og derfor sætter sundhedsvæsenet under pres.

I millionbyen Moskva er der cirka 20.000 hospitalssenge til coronapatienter, og omtrent halvdelen af dem er nu i brug, oplyser borgmester Sergej Sobjanin.

I EM-værtsbyen Sankt Petersborg er Gazprom Arena et af de stadions, der skal danne ramme om en af de fire kvartfinaler i turneringen. Corona eller ej.

Kampen bliver spillet fredag i næste uge. Med formentlig flere end 30.000 tilskuere på plads.