På grund af en skovbrand, der har bredt sig til universitetsbiblioteket, har alle elever på det kendte universitet i Cape Town måtte lade sig evakuere.

Skovbranden opstod på skråningerne af det Sydafrikanske ‘Table Mountain National Park’ og bredte sig meget hurtigt til universitetet, hvor biblioteket Jagger hurtigt gik op i flammer.

Der er mere end 100 brandfolk og redningsfolk til stede. Det skriver BBC.

Derudover er der fire helikoptere til stede, som prøver at slukke branden oppe fra.

Jagger bibloteket er i brand Foto: RODGER BOSCH

Indtil videre lyder meldingerne, at der er én brandmand, som har fået nogle brandskader. Han bliver lige nu behandlet på hospitalet.

Universitetet er rangeret blandt de bedste i Afrika – og det ligger placeret meget tæt på der, hvor branden opstod.

Charlotte Powell, som er talskvinde for Cape Towns katastrofehåndtering, har fortalt, at beboerne i den populære forstad Rondesbosch skal være klar til at lade sig evakuere i tilfælde af, at det bliver værre.

»Lige nu overvåges situationen, og vores personale vil gå fra dør til dør for at informere om den nuværende situation,« siger hun.