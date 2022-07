Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Brandvæsenet arbejder på højtryk i disse dage og timer.

Det skyldes »en kritisk skovbrand« i Falkenberg, syd for Berlin i Tyskland, som følge af hedebølgen.

Og nu er de voldsomme flammer nået til en vindmøllepark, der befinder sig i skoven ifølge den tyske avis Rbb24.

En ende på slukningsarbejdet er altså langt fra i sigte, lyder meldingen.

Foto: ANNEGRET HILSE Vis mere Foto: ANNEGRET HILSE

»Det vil sandsynligvis tage flere uger at slukke det fuldstændigt,« fortæller Michael Stübgen, der er Brandenburgs indenrigsminister.

Skovbranden har desuden spredt sig til det nordlige Sachsen, hvor sprængstofrydningstjenesten er indsat.

Det skyldes detonationer i jorden, der er blevet opdaget, og som mistænkes for at blive brugt til ammunition.

Brandvæsenet kan derfor kun bekæmpe brandkilden udefra.

Foto: ANNEGRET HILSE Vis mere Foto: ANNEGRET HILSE

Det er den største skovbrand, landet har haft indtil videre i år. Mere end 800 hektar brænder ifølge brandvæsenet stadig – altså næsten 1.200 fodboldbaner.

Myndighederne har indsat 480 brandvæsener og 90 køretøjer for at forsøge at få ilden under kontrol.

Der er udstedt badeforbud i et område i Kiebitz for at sikre, at der kan indvindes vand til brandhelikopterne.

Flere hundrede beboere måtte mandag evakuere deres hjem på grund af branden. Mellem 1.000-2.000 dyr estimeres også at være døde, efter de er brændt inde i stalde.