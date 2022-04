Brandfolk kæmper med at kontrollere en enorm skovbrand i Arizona.

Beboere i nærheden af Mount Union ved byen Prescott i Arizona er blevet beordret til at lade sig evakuere.

Det skyldes, at der mandag opstod det, som har udviklet sig til en meget voldsom naturbrand i området. Det rapporterer blandt andre AZ Central.

Brandfolk har ved hjælp af både køretøjer samt fly og helikoptere arbejdet på at bekæmpe flammerne i adskillige dage.

Onsdag var flammerne imidlertid ikke under kontrol.

»Jeg græd, da jeg kørte væk, for man ved det ikke. Man ved ikke, om der er noget at komme hjem til,« siger en lokal beboer, Cindy Wilson, til CNN.

US Forest Service meddeler, at branden allerede er gået ud over et område på cirka 650 hektar, som er fyldt med buske, ponderosa fyrretræer og forskellige typer af nåletræer.

Et kort fra Yavapai County Sheriff's Office over området, som markerer med rødt, hvor det brænder. Vis mere Et kort fra Yavapai County Sheriff's Office over området, som markerer med rødt, hvor det brænder.

»Vi kommer til at gøre alt, hvad vi kan for at få det bedst mulige resultat, men for os er det mest kritiske alles helbred og sikkerhed,« siger skovfoged Sarah Clawson til azcentral.com.

Brandindsatsen har imidlertid været udfordret af kraftig vind.

Myndighederne mener – indtil videre – at kunne bringe branden under 100 procent kontrol omkring den 4. maj.