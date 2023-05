Hændelsesforløbet er stadig uklart, men en kvinde er blevet sigtet for drabsforsøg.

Torsdag eftermiddag skulle en kvinde, der er i familie med barnet, angiveligt have en finger med i spillet, da et barn faldt ud af et vindue i en by i den norske kommune Nesodden, der er få kilometer syd for Oslo.

Det skriver flere norske medier herunder VG og Dagbladet.

Indsatsleder Terje Marstad fortæller, at et barn på omkring et år er faldet ud af et vindue i et hus og er kommet alvorligt til skade.

Barnet blev fløjet til hospitalet med kritiske kvæstelser efter at være faldet flere meter

Det etårige barn er i kritisk tilstand.

Politiet skrev på Twitter klokken 18.18, at en person er blevet sigtet for drabsforsøg efter hændelsen.

'Den sigtede er i familie med offeret,' skriver politiet ifølge VG.

»Vi har indtil videre anholdt én person, som vi mener burde have centrale oplysninger om det spørgsmål. Vi får se, hvad der kommer ud af det,« siger Terje Marstad.

Han bekræfter, at de har talt med barnets forældre. Barnet blev fløjet til Ullevål sygehus.

En af hypoteserne er, at der har været en ulykke, men politiet siger, at de endnu ikke kan udelukke en kriminel handling:

»Det baserer vi på oplysninger indhentet på stedet. Vi er åbne over for, at vi ikke har fået alle oplysningerne endnu,« siger Marstad.