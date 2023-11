En mand, der menes at sove på gaden blev tirsdag udsat for et voldsomt overfald.

Mens han sov fodgængertunnel i Birmingham blev han nemlig udsat for »et chokerende angreb.«

Hans sovearrangement blev nemlig ildpåsat og derefter stablet oven på ham.

Den 30-årige mand har fået potentielt livsændrende skader i ansigtet og hænderne efter at være blevet sat i brand.

Han er nu i en stabil tilstand.

Det har frigivet et billede af en mand, som betjentene ønsker at tale med, og som kørte på en elektrisk scooter i området på det tidspunkt.

En politierklæring, der appellerer til vidner og information, sagde:

»Vi ved, at dette billede ikke er særlig tydeligt, og vi arbejder på at finde yderligere CCTV-muligheder, men vi håber, at dette billede kan få nogen til at komme frem med oplysninger.«

Årsagen til ildspåsættelsen er endnu uklar.