Den tropiske storm Barry nærmer sig kystlinjen på den amerikanske stat Louisiana.

Kraftig regn og blæst har allerede forårsaget oversvømmelser i New Orleans og andre byer i den amerikanske stat Louisiana, men det er blot toppen af isbjerget.

Derfor har USA’s præsident, Donald Trump, erklæret undtagelsestilstand i hele staten på opfordring af statens guvernør John Bel Edwards.

Det betyder, at myndighederne i staten har fået bemyndigelse til at koordinere katastrofehjælpsindsatsen forud for Barrys ankomst.

Barry, der forventes at ramme Louisianas kystlinje sent fredag eller tidlig lørdag amerikansk tid, vurderes til at blive en kategori 1 orkan.

BBC fortæller, at Barry forventes at kaste 25-50 cm regn ned over staten, hvor Mississippi-floden allerede er ved at gå over sine breder.

National Weather Service fortalte torsdag, at Mississippi-floden, der bl.a. løber gennem Louisiana, beregnes til at stige med 5,8 meter i New Orleans.

Det vil i så fald være første gang i 69 år, at vandstanden i floden stiger så meget.

Da en mand strander i oversvømmelsen i sin sølvgrå Mercedes kommer en anden mand ham til undsætning i sin kajak. Billedet er fra torsdag. Foto: SOCIAL MEDIA

