Syrien indfører flyveforbudszone, Tyrkiet siger det skyder syrisk fly ned og melder om militær operation.

Syriens hær siger, at ethvert fly, der krænker syrisk luftrum over provinsen Idlib, vil blive skudt ned.

- Ethvert fly, der krænker vores luftrum, vil blive anset som fjendtlig og vil blive skudt ned, lyder det i en erklæring fra hæren, som gengives af nyhedsbureauet Sana.

Videre hedder det, at "det tyrkiske regime bliver ved med at iværksætte fjendtlige handlinger mod vores væbnede styrker" i Idlib.

Kort efter oplyser tyrkisk tv, at Tyrkiet har skudt et syrisk fly ned over byen Saraqeb i Idlib.

Det benægtes af den syriske regering, som i stedet oplyser, at det har skudt en tyrkisk drone ned i provinsen.

Den seneste melding fra styret i den tyrkiske hovedstad, Ankara, er ifølge nyhedsbureauet AFP, at Tyrkiet har sat en militær operation i gang mod den syriske hær.

/ritzau/Reuters