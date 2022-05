Der er udbrudt en mindre krig mellem Colombias største narkokartel, Golfklanen, og myndighederne i landet.

En krig, der de seneste fire dage har betydet, at byer er blevet lukket decideret ned af narkokartellet.

Det skriver AP og flere andre internationale medier.

Urolighederne begyndte, da Golfklanens leder, Dairo Antonio Usuga, også kendt som Otoniel, i sidste uge blev udleveret til USA.

Han er tiltalt for en lang række anklager om handel af narkotika, og siden udleveringen har Golfklanen iværksat en lang række væbnede angreb og forbudt aktivitet i fire nordlige byer.

Det har blandt andet resulteret i, at otte mennesker er blevet dræbt den seneste uge.

Golfklanen har i fire byer etableret et udgangsforbud og advaret om, at man risikerer at blive skudt, hvis man bevæger sig udenfor.

Derfor har forretninger og skoler været lukket, kollektiv trafik suspenderet og en professionel fodboldkamp sågar udsat, fordi udeholdet ikke ønskede at rejse til området.

Her en bus, der er blevet brændt ned af medlemmer fra Golfklanen Foto: JOAQUIN SARMIENTO Vis mere Her en bus, der er blevet brændt ned af medlemmer fra Golfklanen Foto: JOAQUIN SARMIENTO

Den seneste hændelse skete mandag i den nordvestlige by Santa Fe, hvor et militærkøretøj med nødhjælp blev angrebet.

»En soldat og en politibetjent er blevet dræbt, og fire medlemmer af sikkerhedsstyrkerne er såret,« oplyser det colombianske militær om den hændelse.

Kartellederen Dairo Antonio Usuga, også kendt som Otoniel, var Colombias mest eftersøgte person, inden han blev anholdt i oktober under en enorm militæroperation.

I USA står Otoniel over for flere anklager. Blandt andet om handel med narkotika. Han nægter sig skyldig i anklagerne.