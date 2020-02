»Lesbos er blevet et enormt fængsel for migrerende sjæle. Vi har vist vores solidaritet i alle disse år, men nu skal byrden på øen lettes.«

Sådan lyder det fra en af de tusindvis af vrede demonstranter, som i disse dage vandrer i gaderne på den græske ø Lesbos. Det skriver Daily Mail.

Demonstrationerne skyldes, at den græske regering vil bygge flere flygtningelejre på de græske øer, fordi de nuværende lejre er stærkt overfyldte og pressede på ressourcer.

Efter ugelange forhandlinger mellem regeringen og de lokale myndigheder på øerne er parterne ikke kommet til enighed om, hvorvidt der skal bygges flere flygtningelejre.

Det græske politi kolliderer med demonstanter, under protester mod konstruktionen af en ny flygtningelejr nær byen Mantamados på Lesbos den 26. februar 2020. Foto: ARIS MESSINIS Vis mere Det græske politi kolliderer med demonstanter, under protester mod konstruktionen af en ny flygtningelejr nær byen Mantamados på Lesbos den 26. februar 2020. Foto: ARIS MESSINIS

Repræsentanter fra de græske øer vil udelukkende acceptere mindre flygtningelejre, hvor asylansøgere screenes og derefter enten flyttes til det græske fastland eller alternativt bliver fløjet tilbage til Tyrkiet.

Mandag sendte regeringen så i al hemmelighed sende byggemateriale, maskiner og hundredvis af politifolk til de to græske øer Lesbos og Chios for at bygge lejre på trods af uenigheden.

Det har medført vrede blandt befolkningen på flere græske øer, blandt andre Lesbos og Chios, hvor man altså har tyet til demonstrationer.

Mere end 60 personer er kvæstede under demonstrationerne, som har været så voldsomme, at der blandt andet er blevet kastet med benzinbomber mod politiet.

Voldsomme demonstrationer mod den græske regering nær byen Pagani på Lesbos. Foto: MANOLIS LAGOUTARIS Vis mere Voldsomme demonstrationer mod den græske regering nær byen Pagani på Lesbos. Foto: MANOLIS LAGOUTARIS

Onsdag stod det værst til, da lokale øboere kastede med sten mod politiet, som valgte at besvare angrebene med at fyre tåregas, chokgranater og gummikugler mod den demonstrerende folkemængde.

Den græske regerings talsmand, Stelios Petsas, udtalte torsdag, at mellem 40 og 60 politimænd blev såret under demonstrationerne på øerne torsdag, men at ingen er i livsfare, skriver Dailymail.

Lige nu huser man 38.000 flygtninge på de græske øer, mens flygtningelejrenes officielle kapacitet kun rækker til 6.200 personer. Det, mener de lokale, truer grækernes sikkerhed og folkesundhed.

Regeringens plan er at opføre lukkede lejre på de fem græske øer i Det Ægæiske Hav, som tager imod størstedelen af de flygtninge og migranter, der søger mod Europa.