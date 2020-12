Det er ikke kun kulden, som har givet den islandske finans- og økonomiminister røde ører.

Juleaftensdag hagler kritikken ned over den fremtrædende politiker, Bjarni Benediktsson, som er blevet fanget i at overtræde de strenge forsamlingsrestriktioner af politiet.

Sagen er ifølge en læge og andre politikere så alvorlig, at de kræver hans afgang.

I det centrale Reykjavik Lillejuleaften var den 50-årige minister – og tidligere statsminister – en del af et større selskab på op mod 50 personer, som var samlet til fest i et kunstgalleri.

Islands tidligere statsminister, Bjarni Benediktsson, er nuværende finans- og økonomiminister. AFP PHOTO / ANGELA WEISS Foto: ANGELA WEISS Vis mere Islands tidligere statsminister, Bjarni Benediktsson, er nuværende finans- og økonomiminister. AFP PHOTO / ANGELA WEISS Foto: ANGELA WEISS

Stedet burde ikke være åbent, og selskabet var fem gange så stort som det tilladte. Ligesom i Danmark har Island forsamlingsforbud på over ti personer.

Politiet fik et tip om festen og ankom klokken 22.25, hvor de mange gæster var tydeligt berusede, og ingen havde mundbind på, skriver flere islandske medier herunder Rúv og Morgunblaðið.

Afsløringen har blandt andet fået læge Jón Magnús Jóhannesson til tasterne på Facebook, hvor han sætter ord på sin sønderlemmende kritik af ministeren og festens arrangører.

Lægen kalder overtrædelsen af coronarestriktionerne for »latterlig« og »pinlig«. Han mener, at festen kunne blive en superspreder-begivenhed, som i værste fald kunne føre til dødsfald.

Jón Magnús Jóhannesson mener, at det er et svigt og udtryk for manglende respekt til omverdenen.

»Dem, som organiserede den her fest, burde simpelthen skamme sig. Ministeren bør træde af – øjeblikkeligt,« skriver han.

Samme holdning deler parlamentsmedlem Thorhildur Sunna Ævarsdóttir, som opfordrer Bjarni Benediktsson til at træde tilbage på grund af uforsvarlig opførsel.

Et andet parlamentsmedlem, Logi Einarsson, er enig og kalder sagen alvorlig.

Begge påpeger, at afsløringen af ministeren står i kontrast til hans udtalelser om at vise ansvar og tage sygdomsbekæmpelsen alvorligt.

Finans- og økonomiministeren har på Facebook selv kommenteret sagen og givet sin forklaring.

»På vej hjem fra byen i går aftes, blev vi ringet op af venner, som var på kunstgalleriet Ásmundarsalur og gerne ville have, at vi kom ind og sagde god jul. Da vi kom ind i hallen i går aftes, skulle jeg have været klar over, at der var flere personer end forventet. Som man kan læse i nyhederne, kom politiet og opløste forsamlingen. Og med god grund. Alt for mange mennesker var samlet.«

»Jeg havde været i rummet i omkring 15 minutter, og i løbet af den tid steg antallet af gæster. Den rigtige reaktion ville have været at forlade kunstgalleriet med det samme, da jeg opdagede, at antallet af personer ikke overholdt reglerne. Det gjorde jeg ikke, og jeg undskylder dybtfølt for fejlen.«