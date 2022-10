Lyt til artiklen

En stor halloweenfest i Sydkorea er lørdag blevet ramt af en voldsom ulykke.

I hovedstaden Seuoul er omkring 50 mennesker blevet ramt af hjertestop og flere frygtes døde efter at være blevet klemt i en stor folkemængde under en Halloween-festival i hovedstadens gader lørdag.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Der skulle have været op imod 100.000 mennesker til stede i gaderne lørdag, og der udbrød tilsyneladende panik blandt de mange mennesker.

Ifølge brandmyndigheden National Fire Agency er der meldinger om omkring 100 sårede.

En talsmand fra brandmyndigheden oplyser, at mere end 400 nødhjælpsarbejdere fra hele landet tilkaldt for at behandle de sårede, ligesom også alt tilgængeligt personale i Seoul blev sendt på gaden.

På sociale medier florerer der lige nu videoer af mennesker, der ligger livløse på gaden, mens redningspersonale og borgere udøver hjertemassage.

