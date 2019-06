Eksplosion ryster Linköpings centrum, og flere personer er lettere såret. Årsag til eksplosionen er ukendt.

En voldsom eksplosion ryster den centrale del af den sydsvenske by Linköping.

Der er et stort antal politibiler og ambulancer på stedet.

- Vi har 19 personer medmindre skader, som er samlet op i en bus ved Linköpings svømmehal. De vil blive ført til skadestuen i Motala for at blive behandlet, siger Katarina Nestor, der er talskvinde for de regionale myndigheder,

I huset med fem etager er vinduer og altaner helt blæst ud, rapporterer svensk tv (SVT).

- Det er på dette tidspunkt uklart, hvad der er sket, og hvad det i så fald var rettet mod, eller om det handler om en ulykke, siger politiets talsmand, Åsa Willslund til TT.

Flere huse i kvarteret er blevet kraftigt beskadiget.

- Det er som en krigszone, siger en lokal beboer.

Ifølge TT skete eksplosionen i en ejendom, hvor der både er erhvervslejemål og boliger. Det var klokken 9.02.

Flere gader i området er blevet afspærret, og bomberyddere er blevet tilkaldt.

- Der er ikke nogen oplysninger om, at der vil være risiko for yderligere sprængninger, men vi fastholder afspærringerne for ikke at få folk ind på sprængningsstedet, heddet det fra politiet.

/ritzau/