Politiet i Paris oplyser til nyhedsbureauet AFP, at der har været en kraftig eksplosion i storbyen omkring klokken 09.00 lørdag morgen.

Årsagen er endnu ikke kendt, men politiet har til Sky News oplyst, at eksplosionen formodentlig skyldes et gasudslip.

Den voldsomme eksplosion skal have fundet sted i et bageri på Saint-Cecile og Rue de Trevise i det 9. arrondissement i centrum af Paris.

Ifølge Sky News er redningspersonale ankommet til stedet, hvor politiet rapporterer om flere tilskadekomne.

Énorme #explosion au cœur de #Paris #75009 pic.twitter.com/MaLQxeCxPR — matthieucroissandeau (@croissandeau) 12. januar 2019

Der er ingen meldinger om omkomne.

Udenrigsministeriet i Danmark har udsendt et varsel efter eksplosionen, hvor de skriver, at man skal holde sig væk fra området og følge myndighedernes anvisninger.

Billeder fra stedet viser flere ødelagte bygninger og gader fuld af vragrester.

Facaden på bygningen, hvor eksplosionen fandt sted, er også styrtet sammen

#explosion #Paris9 rue de Trévise pic.twitter.com/IuXSor9tdP — matthieucroissandeau (@croissandeau) 12. januar 2019

Til Aftonbladet fortæller svenske Caroline Bladh, som bor på et hotel 100 meter fra ulykkestedet, hvordan hun oplevede eksplosionen fra det nærligggende bageri.

»Det skete ret tidligt om morgenen, og vi var stadig i sengen, men hvis du havde sovet, ville du have vågnet op. Alt gyngede, og så hørte man lyden af vinduesruder, der blev splintret overalt på gaden.«

Franske myndigheder oplyser på Twitter, at der har været en brand efterfulgt af en eksplosion på Rue de Trevise, der ligger i kort gåafstand fra Operahuset og Le Palais Royal.

Der florerer billeder på de sociale meder af en beskadiget bygning. Billederne er dog endnu ikke verificeret.