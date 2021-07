Det kunne mærkes i nabolag så langt som 25 kilometer væk, da havnen Jebel Ali Port i Dubai blev ramt af en eksplosion onsdag.

Eksplosionen skete på et containerskib i Dubai havn, som er en af de travleste i verden.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Eksplosionen sendte flere meter høje flammer på et containerskib i havnen, hvor myndighederne i al hast forsøgte at bekæmpe ilden. Der er ingen meldinger om døde i forbindelse med eksplosion og dertilhørende brand.

Panikken var dog stor umiddelbart efter braget, hvor folk, der bor tæt på havnen, var hurtige til at finde deres telefoner frem og filme det orange skær.

Omkring to en halv time efter ulykken meldte Dubais myndigheder, at branden var under kontrol, og at man nu var i gang med at 'afkøle' området. Videoen i toppen af artiklen er fra en sådan afkøling.

På grund af eksplosionens størrelse har mange spekuleret i om containerne på skibet indeholdt sprængfarligt materiale.

Til den undren fortalte myndighederne til den statsejede tv-station Al-Arabiya, at mandskabet var evakueret i tide, og at der var brandbart materiale i containerne. Der blev ikke uddybet.

Mona al-Marri, der er generaldirektør for Dubai Media Office, forsøgte at nedtone eksplosionen ved at understrege, at 'det kunne ske hvor som helst i verden'.

Skibet med eksplosionen er heller ikke blevet nævnt ved navn i medierne. Myndighederne har blot oplyst, at det var et mindre containerskib med plads til 130 containere.