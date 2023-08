Mindst 52 mennesker har mistet livet i en brand i sydafrikanske Johannesburg.

Det bekræfter de lokale myndigheder.

Det skriver Times.

Branden brød ud i en boligblok tidlig torsdag morgen.

Foto: Michele Spatari/AFP/Ritzau Scanpix

Blandt de døde er et spædbarn.

Dødstallet fra ulykken er steget hastigt i løbet af morgenen. Mellem klokken syv og otte steg meldingerne fra mindst 20 døde til mindst 52.

Tallet ventes ifølge den sydafrikanske nyhedskanal eNCA at stige yderligere.

43 er blevet såret på grund af indånding af røg og andre skader.

Robert Mulaudzi er talsmand for beredskabet i Johannesburg.

Til Times siger han:

»Det er en femetagers bygning som tidligt torsdag brød i brand. Det lykkedes os at evakuere størstedelen af de mennesker, der stadig var i bygningen.«

På nuværende tidspunkt er der ingen teori om, hvorfor branden brød ud.

Men det er den tredje brand på kort tid i byens ældre bygninger. I juni døde to små børn i brand.