De første billeder inde fra Notre Dame-katedralen i Paris ser ud til at indikere, at store dele af den berømte kirke har overlevet den voldsomme brand.

Blandt andet ser kirkebænke, et alter og store dele af loftskonstruktionen ud til at stå endnu.

Og dét selvom det længe var uvist, om det ville lykkes brandfolkene at redde kirken fra den altopslugende ild.

Det var omkring klokken 18:50 mandag, at flammer og tyk røg pludselig væltede op fra den mere end 850 år gamle domkirke, der er et af Paris' ikoniske vartegn - og malede himlen over byen mørk.

Sådan så der ud inde i Notre Dame natten til tirsdag. Foto: PHILIPPE WOJAZER Vis mere Sådan så der ud inde i Notre Dame natten til tirsdag. Foto: PHILIPPE WOJAZER

Store dele af kirkens tag blev omdannet til aske, og kirkens spir måtte bukke under for flammerne og kollapsede for øjnene af de tusindvis af franskmænd og turister, der stod forsamlet med tårer i øjnene foran kirken og ikke kunne andet end at se til, mens op mod 400 brandmænd kæmpede mod flammerne.

Først ved 23-tiden oplyste byens brandchef - Jean-Claude Gallet - at man havde formået at redde kirkens to berømte tårne samt stenkonstruktionen fra at lide samme skæbne:

»Vi tror nu på, at Notre Dames to tårne er blevet reddet,« sagde han til journalister på stedet ifølge Reuters.

Folk måtte dog vente yderligere fire timer, før brandvæsnet kort efter klokken 03 natten til tirsdag kunne meddele, at branden var under kontrol.

I en tale foran kirken sent mandag aften lovede en tydeligt berørt præsident Emmanuel Macron, at han vil genopbygge den ikoniske domkirke.

Kort tid efter oplyste den franske milliardær François Pinault, at han vil bidrage med 100 millioner euro til genopbygningen af Notre Dame.

Den store kirke var ved at blive renoveret, da branden brød ud, og store stilladser omkransede bygningsværket. Derfor antager mange, at branden er opstået i forbindelse med det arbejde, der var i gang.

Brandårsagen er dog endnu ikke fundet, men ifølge anklagemyndigheden i Paris efterforsker man branden som en ulykke.