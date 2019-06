Seks etager står i brand i en boligblok i det østlige London, skriver brandvæsnet i den britiske hovedstad på Twitter.

15 brandbiler og omkring 100 brandmænd er sendt til bydelen Barking i den engelske hovedstad.

Det brænder søndag eftermiddag fra stueetagen til sjette sal i en boligblok i London, hvor brandvæsnet er massivt til stede.

Det er ikke umiddelbart klart, om der er tilskadekomne eller dødsofre.

- Stueetagen til sjette sal brænder, meddeler brandvæsnet, som blev tilkaldt klokken 15.31 lokal tid (16.31 dansk tid).

Brandfolk fra flere forskellige brandstationer er sendt til stedet, skriver Londons brandvæsen på sin hjemmeside.

Årsagen til branden er endnu ukendt.

@BBCBreaking at Barking Riverside!!! And 30min and not fire brigades!!! Help pic.twitter.com/WvDXJ64yZd — Marcelo (@MarceVercellesi) 9. juni 2019

Opdateres...