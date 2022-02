Et flammehav stod op fra et lejlighedskompleks i tyske Essen natten til mandag.

180 personer blev evakueret, hvoraf tre blev indlagt med røgforgiftning, skriver det tyske medie Bild.

Der er ikke meldt nogen savnet. Det skyldes, de mange røgalarmer der var installeret i hele bygningen.

I et kompleks med 112 lejligheder, var der i løbet af natten ild i 39 af dem. Det formodes, at branden brød ud på en altan.

Mandag morgen var branden under kontrol, og efterfølgende stod det klart, at 35 af lejlighederne var brændt helt ud – andre blev beskadiget af røg eller under brandslukningen.

Dog undrer det brandvæsnet i Essen, at branden udviklede sig så voldsomt, som den gjorde, som det også kan ses i videoen øverst i artiklen.

»Vi havde ikke forestillet os, at ilden ville brede sig så hurtigt,« lød det blandt andet.

Det skyldes, at der i nyere bygninger normalt er sikkerhedsforanstaltninger, der gør, at det ikke bør være muligt, skriver Bild. Derfor skal det nu undersøges, hvordan det alligevel kunne ske i denne bygning fra 2015.

Stormen Nora, som rasede med 100 km/t, som gjorde, at bygningen udbrændte lynhurtigt.

Beboerne er blevet indkvarteret på hotelværelser, som er på ejendomsselskabets regning.