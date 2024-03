En voldsom brand brød sent torsdag aften ud i en syvetagers bygning i den svenske by Sundbyberg.

Indtil videre meldes 18 personer at være blevet bragt på hospitalet.

Det skriver Expressen og Aftonbladet.

Nogle af de indlagte meldes at have alvorlige skader, skriver førstnævnte medie, mens sidstnævnte beretter om, at flere af de indlagte er børn.

Branden efterforskes derudover som værende grov brandstiftelse.

De svenske myndigheder modtog alarmen om branden kort efter klokken 22 torsdag aften.

Siden har en større indsats været i gang ved boligblokken, der den første tid var omkranset af røg.

Politiet oplyste efterfølgende, at flere personer var kommet til skade.

»Vi har ingen oplysninger om, at nogen er døde, men flere er alvorligt skadede af røgen,« lød det fra Per Fahlström, der er pressetalsmand ved Stockholms Politi, natten til fredag til nyhedsbureauet TT.

Senere blev det meddelt, at i alt 18 personer var blevet kørt på hospitalet.

Nogle af dem har skader, som betragtes som alvorlige, skriver Expressen.

Branden – der meldes at være blevet slukket igen – menes at være opstået et sted på 1. sal i bygningen, hvorefter den spredte sig til en trappeopgang og flere lejligheder.