Omkring 3500 rohingya-flygtninge har mistet tag over hovedet efter en voldsom brand i stor flygtningelejr.

En voldsom brand har torsdag hærget en stor flygtningelejr ved Cox's Bazar i Bangladesh, der huser tusindvis af rohingya-flygtninge. Det oplyser FN ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Flere end 550 hjem er enten blevet helt eller delvist ødelagt af flammerne. Dermed står omkring 3500 mennesker uden tag over hovedet.

Derudover er 150 butikker og blandt andet faciliteter for nødhjælpsorganisationer blevet ødelagt.

Billeder fra lejren Nayapara viser, at familier gennemsøger de afbrændte blikbygninger i et forsøg på at redde nogle af deres ejendele.

Men ifølge Reuters er der ikke meget andet tilbage af lejren, der har eksisteret i årtier, end cementstolper og nedbrændte træer.

- E-blokken (en del af lejren, red.) er fuldstændig brændt ned. Der er intet tilbage. Intet blev reddet. Alt er brændt ned, siger Mohammed Arakani, der bor i flygtningelejren, til nyhedsbureauet:

- Alle græder. De har mistet alle deres ejendele.

FN's flygtningeorganisation, UNHCR, oplyser, at den står til rådighed for flygtningene med sovepladser, vintertøj, varm mad og medicinsk hjælp.

- Sikkerhedseksperter samarbejder med myndighederne for at finde frem til brandårsagen, oplyser UNHCR.

Red Barets direktør i Bangladesh, Onno van Manen, kalder branden for "endnu et ødelæggende slag for rohingyaerne, som i årevis har måttet udstå utrolige lidelser".

Ifølge myndighederne tog det brandvæsenet to timer at få bugt med branden, som blev forværret af eksploderende gasbeholdere i hjemmene.

Rohingyaerne er et etnisk muslimsk mindretal i Myanmar. Flere end en million rohingyaer er flygtet til lejre i det sydlige Bangladesh.

Hovedparten af dem flygtede fra Myanmar i 2017, hvor de blev udsat for en militæroffensiv, som ifølge FN's efterforskere blev gennemført med "en intention om folkedrab".

Regeringen i Bangladesh har siden december flyttet tusindvis af rohingya-flygtninge til en afsides og lavtliggende ø.

Det på trods af store protester fra menneskerettighedsorganisationer, som mener, at flygtningene er blevet tvangsflyttet.

