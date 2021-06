Der lød en dyb buldren – og flammerne rejste sig flere meter op i vejret, mens en mørk røg fyldte området.

En voldsom og eksplosionsagtig brand brød mandag morgen ud i det kemiske anlæg tilhørende selskabet Chemtool i den amerikanske by Rockton i delstaten Illinois.

Siden er folk i området blevet bedt om at evakuere, ligesom de nu frarådes at samle noget op, der kan stamme fra fabrikken.

Det skriver NBC Chicago og CNN, mens ABC Chicago har beskevet det som en »katastrofal eksplosion«, hvor en »ildkugle blev skudt op i himlen«.

Foto: TANNEN MAURY Vis mere Foto: TANNEN MAURY

Alle beboere og virksomheder, der ligger inden for en radius af en mil – svarende til 1,6 kilometer – af anlægget er blevet bedt om at forlade stedet og undgå at opholde sig der.

Derudover råer de lokale sundhedsmyndigheder nu beboerne inden for en radius af tre mil – svarende til 4,8 kilometer – til at bære maske, når de opholder sig udenfor for at undgå vejrtrækningsproblemer eller -irritation.

Årsagen til opfordringen om at holde sig væk fra området og bære maske skyldes, at man er bekymret for, om branden kan udskille 'partikler, der kan være irriterende for lungerne'. Særligt hos folk, der har nedsat immunforsvar.

»Lad venligst være med at samle rester op, der falder ned fra himlen og har en relation til branden,« lyder opfordringen fra lægen Sandra Martell, der er den offentlige sundhedsrådgiver i Winnebago County.

Foto: TANNEN MAURY Vis mere Foto: TANNEN MAURY

»Vi ved ikke, hvad de rester indeholder. Lad venligst være med at røre det med bare hænder. Brug en skovl eller brug handsker og hold det adskilt fra affaldet fra jeres husholdning, så vi ved, hvordan vi korrekt skal bortskaffe det. Det er meget vigtigt,« tilføjer hun blandt andet med henvisning til grundvandet i området.

Ifølge brandchefen Kirk Wilson forventes branden – og brandslukningen – at kunne strække sig over flere dage.

Man er endnu ved at undersøge, hvordan branden kunne opstå.