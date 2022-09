Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Presset på Ruslands præsident, Vladimir Putin, er den seneste uge steget markant, efter de russiske tropper led et ydmygende nederlag i Kharkiv-regionen i det nordlige Ukraine.

Presset kommer fra egne rækker og handler ikke om at få sluttet fred. Det handler om at eskalere.

I takt med at situationen er blevet sværere og mere ydmygende for de russiske styrker, er russiske nationalister begyndt at presse på for, at Rusland tager mere brutale midler i brug for at vende krigslykken.

Business Insider har kortlagt, hvordan stemningen mod Putin og den krigsindsats, han står i spidsen for, internt i Rusland har udviklet sig drastisk.

Fra officielt hold har flere politikere, blandt andre medlemmer af Putins eget parti og lederen af det kommunistiske parti, sagt offentligt i den forgangne uge, at de mener, at Rusland er nødt til at mobilisere hele hæren og omstille nationen til krig omgående.

Et skridt, Vladimir Putin ikke har været villig til at tage, fordi regeringen i Rusland fortsat kalder krigen en ‘speciel militæroperation’ – og altså ikke en egentlig krig.

Og så er der Tjetjeniens leder Ramzan Kadyrov, som har sendt tusinder af tropper til Ukraine i russisk tjeneste.

I kølvandet på nederlaget i Kharkiv udtalte Kadyrov, at der blev begået alvorlige fejl i Kharkiv, og at krigen skal føres på en anden måde fremadrettet.

Ramzan Kadyriv, lederen af Tjetjenien, har opfordret til, at regioner i Rusland selv mobiliserer til krig Foto: Musa Sadulayev Vis mere Ramzan Kadyriv, lederen af Tjetjenien, har opfordret til, at regioner i Rusland selv mobiliserer til krig Foto: Musa Sadulayev

Efter flere dages debat om mobilisering eller ej internt i Rusland lød det så fra Kadyrov på Telegram:

»Der er ingen grund til at vente på, at Kreml erklærer krigsretstilstand. Hver regional guvenør er udmærket i stand til at forberede og træne 1.000 frivillige selv.«

Altså: En opfordring til en form for selvmobilisering udenom Kreml.

En opfordring, som flere regionale guvenører allerede har bakket op om offentligt.

Og så er der de mange russiske militærbloggere, som nyder beskyttelse fra skikkelser højt oppe i det militære system i Rusland, og som fra starten har bakket op om Ruslands invasion af Ukraine.

Her er tonen for alvor blevet grov, ligesom kritikken af den russiske ledelse tager til.

Efter sidste uges ydmygelse i Kharkiv, hvor russiske styrker i nogle områder decideret måtte flygte i panik fra de fremadstormende ukrainske styrker, er vreden over Ruslands indsats for alvor begyndt at koge.

Mest fremtrædende er Igor Girkin, som har 560.000 følgere på Telegram, og som har en fortid som russisk efterretningsofficer og var involveret i annekteringen af Krim-halvøen i 2014.

Han var så hidsig og nedslået, at han skrev, at Sergej Shoigu, som er Ruslands forsvarsminister, bør skydes, og at Rusland bør begynde at bombe alle kraftværker i Ukraine systematisk.

Igor Girkin (i midten) er blandt de mest profilerede russiske militærbloggere. Her er han aktiv i Donetsk i 2014 som del af seperatistbevægelsen. Foto: Alexander KHUDOTEPLY Vis mere Igor Girkin (i midten) er blandt de mest profilerede russiske militærbloggere. Her er han aktiv i Donetsk i 2014 som del af seperatistbevægelsen. Foto: Alexander KHUDOTEPLY

Selvsamme Girkin har også opfordret til, at det russiske lederskab giver grønt lys til at smide taktiske atomvåben i Ukraine for at skabe en massiv flygtningstrøm i Europa.

En opfordring, der også har lydt fra en række analytikere på russisk stats-tv i debatprogrammer den seneste uge.

En anden russisk militærblogger, Aleksandr Kots, som har 600.000 følgere på Telgram, skrev onsdag, at det russiske lederskab decideret skjuler de dårlige nyheder fra fronten fra den russiske befolkning.

»Vi skal gøre noget ved det system, hvor vores lederskab ikke kan lide at tale om dårlige nyheder, og hvor deres underordnede ikke kan lide at overbringe dårligt nyt til deres overordnede.«

Også direkte kritik af Putin er dukket op i form af underskriftindsamlinger fra lokalpolitikere, der mener, at krigen skader Rusland og landets fremtid.

Og hvad siger Vladimir Putin så selv?

»Vi ser aktivitet her og der. Ledelsen i Kyiv har annonceret en offensiv. Lad os se, hvordan den ender,« sagde Putin fredag ifølge BBC og understregede, at målet om at erobre Donbas-regionen går fremad:

»Vores offensiv i Donbas stopper ikke. De rykker frem – ikke hurtigt – men de tager gradvist mere territorium.«

Vladimir Putin siger, at Rusland fortsat vinder frem i Ukraine Foto: SPUTNIK Vis mere Vladimir Putin siger, at Rusland fortsat vinder frem i Ukraine Foto: SPUTNIK

Og så påpegede Putin netop, at den russiske hær endnu ikke er mobiliseret.

»Jeg minder om, at den russiske hær ikke kæmper i sin helhed. Kun den professionelle hær kæmper.«