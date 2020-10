En voksen og et lille barn er blevet fundet døde i et hjem i Sverige. I Gävleborg-lenet nord for Stockholm.

Ifølge Aftonbladets oplysninger er der tale om en baby - om et barn på mindre end et år.

Indtil videre er der særdeles sparsomme oplysninger ude om hændelsen, men politiet oplyser til det svenske medie, at man ikke mistænker nogen forbrydelse i forbindelse med den voksne persons død. Til gengæld har politiet indledt en såkaldt forundersøgelse af årsagen til barnets død.

De pårørende er blevet underrettet og har fået krisehjælp, oplyser ordensmagten videre.

Opdateres...