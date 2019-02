Direktøren for den brasilianske udgave af modebladet Vogue må nu trække sig fra sin post, efter hun er blevet kritiseret for et foto, der ifølge kritikerne hylder slaveri.

Billedet, der blev taget i forbindelse med Vogue-direktør Donata Meirelles fødselsdag, viser hende sidde på en trone-lignende stol med fire sorte kvinder klædt i hvidt stående ved hendes side.

Vogue-direktøren, der selv er hvid, fejrede sin 50-års fødselsdag i Bahia i Brasilien, da billedet blev taget. Men hvad der skulle have været et festligt indslag, er altså blevet alt andet end netop dét, skriver The Guardian.

Kritikerne fremhæver, at slaver i gamle dage - ligesom kvinderne på billedet - også bar hvide klæder. Samtidig minder den udsmykkede stol på samme vis om en særlig type stol, som blev brugt af slaveejere under slavetiden, en såkaldt cadeira de sinhá.

Hey @CondeNast, Donata Meirelles, the director of Vogue Brazil, had her birthday party inspired in "Brazil Slavery Colonies" and even had black models dressed as slaves to use as photo props. Asking for a friend: does this align with your company's values? #VogueRacista pic.twitter.com/7K0DmnK7nd — Partido do Suco de Laranja (@ninaborges) 9. februar 2019

En af kritikerne, klummeskribent på modebladet Marie Claire, Stephanie Ribeiro, synes, at Vogue-direktøren med billedet romantiserer slavetiden:

»Hun genskaber et billede, hvor hvide var overlegne, og sorte blev umenneskeliggjort,« skriver hun.

En anden kritiker, en berømt brasiliansk sanger, Elza Soares, skyder også med skarpt efter Donata Meirelle:

»Tænk på, hvor meget du sårer folk og deres minder, når du vælger slavetiden som tema til en fødselsdagsfest,« skriver hun på Instagram.

Donata Meirelles ses her yderst til højre. Vis mere Donata Meirelles ses her yderst til højre.

Desuden spørger andre på det sociale medie Twitter, som billedet mon er i tråd med Vogues værdier.

Dagen efter festen svarede Meirelle selv på kritikken, hvor hun på Instagram forklarede, at stolen var et artefakt fra den afro-brasilianske religion candomblé, og at tøjet var traditionel Bahia-påklædning. Hun undskyldte i samme ombæring, hvis hun skulle have fornærmet nogen.

Undskyldningen lader dog ikke til at være nok. For onsdag måtte modedirektøren trække sig fra sin post, fordi hendes ageren ifølge magasinet er i strid med bladets værdier.

»Vi undskylder og håber, at hændelsen vil være noget, vi alle kan lære af,« skrev bladet i en officiel erklæring.