Den russiske milliardær Alisher Usmanov står på EUs sanktionsliste. Men en domstol skal snart afgøre, om han skal fjernes fra listen.

Alisher Usmanov er tidligere blevet beskrevet som 'Vladimir Putins yndlingsoligark,' og han ejer overdådige ejendomme rundt i verden.

Men nu kan sanktionerne mod Alisher Usmanov blive suspenderet, når den europæiske domstol skal tage stilling til den anke, han indgav i april.

Det skriver flere medier herunder The Guardian.

Den russiske oligark er ikke tilfreds med sanktionerne fra EU. Foto: Yuri Kochetkov/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Den russiske oligark er ikke tilfreds med sanktionerne fra EU. Foto: Yuri Kochetkov/EPA/Ritzau Scanpix

Det er ikke kun Alisher Usmanov, der er blevet ramt af sanktionerne fra EU.

Hans to søstre er også kommet på den sorte liste med sanktioner, og det har blandt andet betydet, at verdens største yacht er blevet beslaglagt.

Gennem komplicerede ejerskabsstrukturer ejede Alisher Usmanovs søster yachten, som koster godt 4,3 milliarder kroner, der blev beslaglagt.

Og Alisher Usmanovs anden søster var indehaveren af 27 bankkontoer i Schweiz – som også blev lukket på grund af sanktionerne.

Yachten 'Dilbar' blev beslaglagt af tyske myndigheder i april. Foto: Valery Hache/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Yachten 'Dilbar' blev beslaglagt af tyske myndigheder i april. Foto: Valery Hache/AFP/Ritzau Scanpix

Den russiske familie er naturligvis ikke tilfreds med sanktionerne fra EU, og de har derfor hver for sig anket sanktionerne til EU-domstolen.

De kræver, at indrejseforbuddet i EU og forbuddet mod anvendelse af midler i medlemslandene ophæves.

Avisen skriver, at der inden for de næste to uger vil blive truffet en midlertidig beslutning fra EU-domstolen. Men en endelig afgørelse vil sandsynligvis blive truffet inden for årets udgang.

Hvis EU-domstolen vælger at suspendere sanktionerne, vil det give 'Vladimir Putins yndlingsoligark' og hans pårørende adgang til bankkontoer og aktiver, der har været frosset eller beslaglagt indtil nu.