Ruslands mest sexede mand er netop blevet kåret af russerne selv.

Vladimir Putin.

Det skriver TMZ.

Flere end 2.000 russere mener, at den 68-årige leder er den mest sexede mand i landet.

Her ses Vladimir Putin på feriebillederne fra Sibirien. Foto: Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS

Ifølge TMZ er det Moscow Times, der har offentliggjort resultaterne, hvor 18 procent af de russiske mænd og 17 procent af russiske kvinder mener, at han er den flotteste mand i Rusland.

Om russerne har haft alternative motiver for at stemme på ham, kan man kun gisne om.

Næsten hvert år sender den russiske præsident, en række feriebilleder af sig selv ud til befolkningen – og i år er ingen undtagelse.

På billederne – som Putins kontor i Kreml udsendte søndag – ses Putin tilbringe weekenden i den sibiriske kulde sammen med landets forsvarsminister, Sergej Shoigu.

Her ses Vladimir Putin og hans forsvarsminister spise ude i det fri. Foto: Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS

Feriebillederne plejer at blive delt vidt og bredt, når de bliver offentliggjort – og særligt for nogle år siden endte billeder af Putin i bar mave under en fisketur med at vække opsigt.